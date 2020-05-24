محمد الزعابي: الأولوية للظفرة في التعاقد الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد محمد حمدان الزعابي لاعب خط وسط الظفرة «26 عاماً»، أنه جلس للتفاوض مع إدارة ناديه 4 مرات لتجديد للاتفاق حول قيمة وشروط العقد، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي ، مبيناً أنه قدم تنازلات مقدرة من أجل الاستمرار مع الفريق، كما كشف عن تلقيه عروضاً رسمية من العين وبني ياس، والأولوية لنادي الظفرة في حال الإتفاق على قيمة العقد.

وينتهي عقد اللاعب مع الظفرة في نهاية الموسم الحالي، وهو شارك معه في 18 مباراة في الموسم منها 15 مباراة كاملة في دوري الخليج العربي.

وقال الزعابي: «تم التواصل بيني وإدراة نادي الظفرة لتجديد العقد، وتم عقد 4 جلسات تفاوض للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين، وقدمت تنازلات مقدرة لحسم الأمر لرغبتي في الاستمرار مع الظفرة، ووافقت على العرض الأول من النادي وبعدها تم تقديم عرض جديد من قبل الإدارة، وحولت الأمر إلى وكيل أعمالي لإكمال التفاوض مع النادي».

Advertisements

وأوضح الزعابي أن لديه عروضاً رسمية من نادي العين وبني ياس عبر وكيل أعماله، وأنه لم يجلس أو يتفاوض مع أي من الناديين مباشرة حتى الآن، وقال: «ترشيحي للانضمام للعين جاء من قبل المدرب، والإدارة تنتظر الجلوس مع وكيل أعمالي للتفاوض، أما بالنسبة لبني ياس فقد تم طلبي منذ فترة وهناك رغبة كبيرة من قبل النادي لحسم التعاقد في هذه الفترة».

وأكد الزعابي أن تألقه مع الظفرة يعود إلى الفرصة التي منحها له المدرب الصربي فوك رازوفيتش، مشيراً إلى أن المدرب صاحب البصمة مع الفارس ومنحه الفرصة للمشاركة أساسياً وأمده باستمرار بنصائح وشجعه على تقديم الأفضل.

وقال: «أتدرب في ملعب صغير بمشاركة أخي طحنون الزعابي لاعب الوحدة ويشرف على تدريبنا الوالد لاعب الوحدة السابق».

ويرى الزعابي أن إكمال دوري الخليج العربي هو الخيار الأفضل، مبيناً أن إلغاء المسابقة فيه ظلم لنادي شباب الأهلي المتصدر وبقية الفرق الثلاث التي تطارده وأيضاً ستكون هناك صدمة كبيرة للثنائي المتصدر لدوري الهواة».