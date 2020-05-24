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دبا الفجيرة يفاضل بين ثلاثة مدربين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي دبا الفجيرة التفاوض مع لاعبيه المنتهية عقودهم وقدم لهم عروضاً رسمية في انتظار ردهم عليها، كما يدرس النادي السير الذاتية لثلاثة مدربين لاختيار أحدهم من بينهم مدربه السابق طارق السيد.

يذكر أن المدرب المواطن سليمان البلوشي تلقى عرضين من ناديين في دوري الأولى لكنه لم يتخذ قراره بعد.

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