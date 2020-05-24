سباق ترايثلون افتراضي لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد السباق الافتراضي الثالث لأصحاب الهمم، الذي أقيم بالتعاون بين جمعية الإمارات للترايثلون ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وإدارة الأندية الرياضية التابعة لها، إثارة بالغة.

وأقيم السباق بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، وتم تحديد آلية مختلفة لاحتساب النتائج، كما تم الإعلان عن الفائز من فئة أصحاب الهمم، للاعب الذي حقق أفضل مستوى تحسن في السباقات الافتراضية الثلاثة التي تم تنظيمها.

وشهد السباق مشاركة 8 دول هي الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، المغرب، تونس، فرنسا، ألمانيا، وتابعت لجنة التحكيم جميع المتسابقين من خلال البث المباشر لكل لاعب مشارك.

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وعلى صعيد النتائج، فقد أسفرت مسابقة الدراجات اليدوية، عن فوز الإماراتي راشد الظاهري، بطل آسيا في الدراجات اليدوية فئة MH

4، وحل بالمركز الثاني الإماراتي حسين المازم، فيما كان المركز الثالث من نصيب المغربي محمد الكوشي.

وفي ترتيب الكراسي المتحركة، توج بالمركز الأول المغربي رضوان، وحل ثانياً السعودي فهد الجنيدل، وجاء ثالثاً الإماراتي أحمد نواد.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة رحبت بفكرة السباق، في حين رحب إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بفكرة تشكيل فرق لرياضة الترايثلون بالمؤسسة.