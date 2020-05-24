جمال معروف باق مع العين..ورحيل خان والبحث عن مدافع أجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تترقب جماهير نادي العين، خلال الفترة القادمة بعض القرارات من شركة كرة القدم التي تخص الفريق الأول المتمثلة في وضع استراتيجية عمل لإعداد الفريق في حال استكمال النشاط الرياضي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا أو التحضير للموسم الجديد، إلى جانب دعم صفوف الفريق واستقطاب بعض اللاعبين في مراكز بعينها حددها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في تقريره الفني.

ويأتي في مقدمة اللاعبين الذين ستتم الاستعانة بهم، مدافع أجنبي من طراز فريد يحقق الإضافة في الخط الخلفي، الأمر الذي عاناه الفريق في الموسم الماضي بصورة واضحة، وتسبب باستقبال العديد من الأهداف في شباك الحارس خالد عيسى، مع العلم أن مشروع التعاقد مع مدافع كان مطروحاً في فترة الانتقالات الشتوية السابقة وكان النادي يبحث عن مدافع ذي مواصفات معينة، إلا أنه لم يوفق في الحصول على طلبه وتم التعاقد على عجل وقبل غلق باب الانتقالات بساعات معدودة مع المجري جوجاك الذي عاد إلى موطنه بعد إعلان فترة توقف النشاط، وبذلك تكون مهمته انتهت مع «الزعيم» بنهاية عقده الحالي.

وفي ما يخص صانع الألعاب الكازاخستاني، إسلام خان الذي تعاقد معه النادي لفترة 5 شهور فقط وقدم فيها أوراق اعتماده ودخل قلوب العيناوية بعد أن ظهر بصورة رائعة أثبت من خلالها أنه صانع ألعاب مميز، إلا أنه أيضاً غادر إلى موطنه بعد فترة التوقف الحالية وترك الباب مفتوحاً لإدارة النادي إذا كانت ترغب في استمراره بتعاقد جديد أم لا، في حين أشارت مصادر لـ«الخليج الرياضي»، إلى أن إدارة النادي جلست مع اللاعب إسلام خان، قبل مغادرته ومنحته الضوء الأخضر في الذهاب إلى أي ناد يطلبه وهو ما يعني عملياً انتهاء مهمته مع «الزعيم» بنهاية عقده وسيتم البحث عن صانع ألعاب بديل للمرحلة القادمة.

وحسم أمر اللاعب جمال معروف الذي ينتهي عقده الشهر المقبل، بالبقاء، وأشارت مصادر، إلى أنه سيجدد مع «الزعيم» لمدة موسمين، علماً بأن المفاوضات تعرقلت أكثر من مرة، بعد أن طلب اللاعب مبلغ مليوني درهم في الموسم الواحد.

وكان المدرب بيدرو إيمانويل، تمسك باللاعب وأشاد به في أكثر من مناسبة واعتبره مثالاً للاعب المحترف الملتزم الذي يؤدي واجبه سواء كان أساسياً أو على دكة البدلاء.

أما في ما يتعلق بالمهاجم كايو كانيدو الذي لم يظهر بالصورة المتوقعة من بداية الموسم، فقد طالبت بعض الجماهير العيناوية بالاستغناء عنه وهو ما دفع أكثر من ناد داخل الدولة للرغبة في التعاقد معه، خصوصاً أنه لاعب مواطن، لكن يبدو أن أمر التفريط فيه سيكون صعباً، فالفريق لا يملك سوى الهداف التوجولي لابا كودوجو وهو لاعب دولي ومن المؤكد أنه سيغيب في بعض الفترات لتمثيل بلاده في المباريات الدولية أو ربما يغيب بداعي الإصابة، لذلك سيكون استمرار كايو مع «الزعيم» هو الكفة الأرجح والأوفر حظاً، إلا إذا كان للمدرب بيدرو رأي آخر.