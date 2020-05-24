علي المدفع: جمعة ربيع أحق منا بالبقاء في نادي الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

جمعة ربيع من أبناء النادي وهو أحق بالبقاء ونحن على تواصل معه

جمهور الشارقة مثقف ويستحق أن يعرف كل صغيرة وكبيرة في النادي

تفاوضنا مع تيجالي بشروط ونتمنى له التوفيق مع النصر والمنتخب

إيجور باق ولن نفرط في أي لاعب إلا بعد ضمان التعاقد مع الأفضل

استصعبنا تخفيض الرواتب بما لا يقل عن 40% ونحترم عقود كل اللاعبين

قابل جمهور نادي الشارقة تصريحات علي سالم بن عبد الرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة التي أدلى بها لقناة الشارقة الرياضية بكل ارتياح. وأشاد جمهور «الملك» بالطرح الرائع لرئيس مجلس الإدارة الجديد في ما يخص استراتيجية وخطط وأهداف النادي.

وكان المدفع استهل حديثه بتوجيه الشكر الى كل الإدارات السابقة وقال: سنواصل ما بدأته كل الإدارات التي سبقتنا في العمل وسنعمل على المحافظة على المكتسبات السابقة في نادي الشارقة كمؤسسة رياضية تتمتع بجمهور عريض ومحبين داخل وخارج الدولة، الاحترافية في العمل هي التي جعلتنا نشكل إدارات متخصصة في الألعاب الجماعية والفردية واستحدثنا إدارات جديدة وهي الشؤون المالية والإدارية والشؤون الصحية والطبية والتخطيط الاستراتيجي والجودة لأننا ننظر للمستقبل من خلال العمل جنباً الى جنب الى جوار لجنة الشؤون القانونية وإدارة الاستثمار.

وحول الغاء أو عودة الدوري قال: حالنا كحال بقية الأندية نراقب الموقف وكل المستجدات بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة وبقية الاتحادات وجميع لاعبينا في مختلف الألعاب الرياضية، يؤدون التدريبات عن بعد وفقاً لتوجيهات الأجهزة الفنية.

وأضاف: عودة النشاط أو الإلغاء هذا شأن يتعلق بالاتحادات ومدى تقديرها لصحة المجتمع التي تعتبر هي المعيار الأهم بالنسبة للجميع ولا بد من اتباع كل الأمور الاحترازية لأننا أمام تحد كبير إزاء قرار إلغاء الدوري او مواصلته ونحن في نادي الشارقة جهزنا كل شيء يخص الأمور الاحترازية من أجهزة فحص وغيرها ومستعدون من كل النواحي.

وزاد: سلامة أفراد المجتمع واللاعبين أهم من البطولات ويجب مراعاة التوقيت لأنه من الصعب أن يركض اللاعب 90 دقيقة في الملعب تحت درجة حرارة أكثر من 50 درجة.



مستقبل الفريق



وحول مستقبل فريق الكرة قال المدفع: يعمل نادي الشارقة على استقرار جميع فرقه وسنعمل على تطوير اللاعبين، ونرغب في تجديد التعاقد مع كل اللاعبين ولكن في النهاية لا يمكن أن تجبر أحداً على فعل شيء لا يرغب فيه،

نحترم عقود لاعبينا وهم كذلك أيضاً، ورغم أن توصية الاتحاد كانت تنص على تخفيض الرواتب بما لا يقل عن 40% لكننا وجدنا أن الأمر صعب علينا، واذا طرأ أي جديد للتخفيض سيكون اتفاقنا مع اللاعبين ودياً وليس إجبارياً

نحرص على المحافظة على اللاعبين خاصة أبناء النادي.



لاعب جيد



وعن تفاوض نادي الشارقة مع الأرجنتيني تيجالي المنتقل الى النصر قال: هناك مدير فني للفريق وشركة للكرة برئاسة عبد الله العجلة وهي مختصة بمثل هذه الملفات ولكن كنا نتابع معهم، فعلاً تفاوضنا مع تيجالي وفقاً للشروط التي تناسبنا نحن في نادي الشارقة وكنا نعرف أن هناك اندية أخرى تفاوض اللاعب ولكن التعاقدات تتم وفق منظور فني ومالي يرتبطان مع بعضما ونتمنى للاعب التوفيق مع النصر وأن يكون موفقاً في خدمة المنتخب باعتباره لاعباً مواطناً ومن جانبنا سنتعاقد مع الأفضل فنياً.

Advertisements

مدرب كبير



وعن ما أثير حول المدرب جمعة ربيع المشرف الفني على المراحل السنية بنادي الشارقة وشائعة تعاقد نادي النصر معه قال المدفع: جمعة ربيع واحد من أبناء النادي وله الاحقية في الاستمرار في ناديه أكثر منا نحن فهو كفاءة وطنية وله بصمة كبيرة في تاهيل اللاعبين على مستوى المنتخبات الوطنية ونادي الشارقة وبصمته مع الفريق الذي حقق الدوري وكأس السوبر واضحة من خلال وجود مجموعة من لاعبي المراحل السنية الذين تدرجوا الى ان وصلوا الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، جمعة لديه عقد مع النادي ينتهي الشهر المقبل وسنتواصل معه لتجديد التعاقد، وستظل شراكتنا مع نادي اياكس قائمة كمدرسة جديدة نتوقع ان تفيدنا في صقل الخبرات والبرامج التدريبية ونريد من هذه الشراكة ناتجاً ايجابياً.

نجوم الفريق



وحول بقاء شوكوروف ومنديز وإيجور قال المدفع: شركة الكرة والمدرب يعملون باحترافية والتفاهم موجود بينهم، نحن أبطال الدوري وكنا في صدارة ترتيب الدوري حتى ديسمبر الماضي يجب أن ندرس أسباب فقدان الصدارة، اعتقد ان المدرب يعرف كل تفاصيل الفريق ويعرف احتياجات الفريق.

وأضاف: ايجور لديه عقد مع النادي حتى 2023 ولم نتسلم أي عروض للاعب، ولن نستغني عن لاعب الا بعد التعاقد مع بديل أفضل منه.



مجلس الجماهير



وأوضح علي المدفع ان الإدارة الجديدة لم يمض عليها سوى شهر وقال: لكننا نشعر بأننا أنجزنا عمل 3 شهور وهناك أمور ما زالت تخضع للتقييم. نحن على تواصل مع الجمهور ونرد على كل الاستفسارات والاسئلة ونتابع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لقناعتنا أن من حق الجمهور أن يعرف كل شيء في النادي، جمهور «الملك» مثقف ويهتم بناديه بصورة كبيرة فقط أناشدهم ضرورة مساعدة الإدارة وعدم التعجل في الحكم على القرارات.

وأضاف: سعادتنا كانت كبيرة بالتلاحم الجماهيري مع الألقاب التي حققها نادي الشارقة خلال الاستفتاءات المحلية والاسيوية، نطلب من الجمهور الا يركز على التفاعل مع فريق الكرة فقط ونريد من جمهورنا ان يتفاعل ويتجاوب مع كل فرق الألعاب الفردية والجماعية بنفس المستوى من الاهتمام والمتابعة، تركيزنا على الألعاب الفردية والجماعية لن يكون أقل من الكرة، وأتمنى ان تلتف جميع الجماهير حول فرق النادي بعيداً عن المناوشات والمشاحنات لمصلحة اللعبة والرياضة والدوري.

وزاد: سيكون هناك مجلس للجماهير ومجلس لأولياء أمور اللاعبين ومشاريع كثيرة من بينها برامج تطويرية ومجتمعية وسيتم الإعلان عن كل الخطوات تباعاً ورسالتي للجمهور أن نشجع فرقنا ونادينا من دون مسميات.

وأشاد علي المدفع بالعمل الإعلامي في النادي وقال: هناك بعض التغييرات في الخطاب الإعلامي والتناول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مبتكرة وجديدة ونعدكم مستقبلاً بالافضل في كل النواحي.