شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية للمبارزة عن صناعة البطل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : مسعد عبد الوهاب نظم اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون مع شركة تيما الدولية، جلسة حوارية بعنوان صناعة البطل الأولمبي ،بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من الإمارات والوطن العربي، علاوة على المدربين والإداريين،وكان ضيفها الرئيسي البطل المصري العالمي محمد حمزة بطل العالم للمبارزة لسلاح الشيش للناشئين،بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للمبارزة،ود. حسام الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة تيما الدولية.

وأدارت الجلسة الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة، بمشاركة المحاور محمد سامح عبد الرحمن البطل المصري السابق للعبة، والمحلل الفني ماهر حمزه.

واستعرض محمد حمزة محطات حياته ،وخلال مداخلته بالجلسة عبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن سعادته بالتفاعل والمشاركة الكبيرة موجهاً شكره إلى المنظمين باتحاد الامارات للمبارزة وشركة تيما الدولية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة حوارية للمبارزة عن صناعة البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.