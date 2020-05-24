الأندية السعودية تفتح الملف الصعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بدأت الأندية السعودية التفكير بمن سيبقى ومن سيرحل من اللاعبين الأجانب استعدادا لخوض الميركاتو الصيفي القادم في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد.

وتواجه الأندية مصاعب في اتخاذ القرار أبرزها مالية في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الجائحة وأدت إلى نقص الموارد وإعادة النظر في حجم المصروفات لتلافي العجز المتوقع.

وتعتمد الأندية على الدعم الحكومي من وزارة الرياضة وعوائد النقل والحضور الجماهيري والرعايات الخاصة.

من سيبقى ومن سيرحل؟قرار صعب بدأت الأندية بإحالته للأجهزة الفنية ،والأصعب من ذلك وجود لاعبين مهمين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو /حزيران المقبل وعلى الأندية توفير مطالبهم المالية لتتمكن من التجديد وإلا سيذهبون إلى وجهات بعضها منافسة.

النصر حامل لقب الدوري في الموسم الماضي من أكثر الأندية التي تعيش قلق المستقبل،حيث يتواجد لديه 3 لاعبين تنتهي عقودهم بعد شهر يتقدمهم المحور البرازيلي بيتروس ومواطنه المدافع مايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز بالإضافة لمدرب الفريق روي فيتوريا الذي لم يعط بعد قراره بقبول عرض التجديد من عدمه حيث يطالب بزيادة عقده ليصبح 10 ملايين يورو في الموسم الواحد بدلاً من 7.5 مليون يورو وهي مشكلة أخرى تضاف لملف الثلاثي الأجنبي.

وفي الهلال المتصدر للدوري تأكدت مغادرة البرازيلي ادواردو وهناك شكوك حول مصير كل من السوري عمر خربين والفرنسي غوميز بالإضافة للإيطالي جيوفينكو ما دعا الإدارة لوضع الملف برمته بيد المدرب الروماني لوشيسكو الذي يميل للاحتفاظ بجيوفينكو ويفضل احضار مهاجمين بدلا من غوميز وخربين ،وبديل عن ادواردو وهذا الأمر إذا لم يحصل على دعم مالي سيكون مرهقاً جداً لإدارة الهلال.

وتبدو الأمور في الأهلير أقل حدة حيث لن يتجاوز التغيير لاعباً واحداً بحال قرر المدرب الصربي فلادان عمل شيء في القائمة الأجنبية،لكن الفريق لديه مشكلة في العناصر المحلية مع قرب انتهاء عقود عبد الفتاح عسيري وياسر المسيليم وحسين المقهوي ،والوضع صعب كالعادة في الاتحاد في ظل تقاطر القضايا من "فيفا" وآخرها الحكم الصادر لمصلحة المدرب الكرواتي السابق بيلتش بالحصول على 15 مليون دولار بالإضافة لحصول مساعديه على 2.5 مليون يورو عن عقودهم التي الغيت في 2018 ،ما يجعل الملفات الجديدة توضع جانباً وإن كان التفكير في التخلص من الثنائي الصربي بيزتش العائد من اعارته الكورية وبيريجوفيتش يشكل صداعاً للإدارة المرهقة مالياً،كما أن عقد المغربي كريم الأحمدي الذي أقترب على الانتهاء سيشكل محوراً مهما لحاجة الفريق لخدماته.

أكثر الفرق استقرارا هي الوحدة والفيصلي بدليل قيامهم بعمليات تجديد وانتدابات مبكرة ،في حين لا يزال الشبابيون بانتظار ما تقدمه الأيام القادمة حول صفقة الأرجنتيني بانيغا الذي تم التعاقد معه في يناير / كانون الثاني الماضي مقابل 17 مليون يورو ،كما أن تلميحات الكاميروني تاوامبا الذي قرر ترك فريقه التعاون تدخل ضمن حيز التوقعات بشأن قادم التعاقدات الشبابية.

الأندية الأخرى في منطقة الوسط أو مؤخرة ترتيب الدوري الذي توقف في منتصف مارس/آذار الماضي لم تبد حتى الآن أي تحركات بشأن المستقبل وهذا يعود لأنها لا تزال تنتظر معرفة مستقبل استئناف الدوري الذي حدد له مبدئيا 20 أغسطس المقبل.