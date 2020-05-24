الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية تقام مايو 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

قرر المجلس الأولمبي الآسيوي، إقامة دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في الفترة من 21 إلى 30 مايو/أيار من العام المقبل 2021، في مدينتي بانكوك وباتايا في مقاطعة تشونبوري، ويشمل برنامج منافساتها 28 رياضة، علاوة على رياضتين استعراضيتين هما الرياضات الجوية (درون) والتقبال التي تنتشر بسرعة كبيرة، وانضمت إلى برنامج المنافسات بعد الاعتراف بها من «المجلس»، وستكون انطلاقتها الرسمية في الدورات الآسيوية في الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا بالصين من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2020.

كما أعلن المجلس برنامج منافسات الدورة، ويشمل: ألعاب القوى، كيو سبورتس، البولينغ، رياضة الرقص، الشطرنج، كرة القدم للصالات للرجال والسيدات، رياضات التزحلق والتسلق، السباحة في المسبح القصير 25 متراً، مواي، جوجيتسو، الدراجات الهوائية، هوب وسيباك تاكراو، كوراش، فلوربول، نتبول، تايكواندو، هوكي، الكاراتيه، الرياضات الإلكترونية، البادمنتون، بينساك سيلات، تشيرليدينغ، سامبو، التجديف، الكرة الطائرة للرجال والسيدات، كرة السلة المصغرة للرجال والسيدات، المصارعة التقليدية والكيك بوكسينغ.

وقال حسين المسلم، الأمين العام للمجلس الأولمبي الآسيوي: «سيكون عام 2021 مزدحماً بالأحداث بسبب المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية في طوكيو، واخترنا الأسبوع الأخير من مايو، قبل شهرين من الألعاب الأولمبية، وسبق أن نظم المجلس العديد من الأحداث في تايلاند، ومن خلال خبرتها واحترافيتها التي اكتسبتها على مدى عقود تعزز ثقتنا في أن الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في 2021 ستحقق نجاحاً كبيراً».

وكانت النسخة الأولى من ألعاب الصالات، أقيمت في بانكوك عام 2005، والثانية في ماكاو عام 2007، والثالثة في هانوي عام 2009، كما أقيمت النسخة الأولى من ألعاب الفنون القتالية في بانكوك أيضاً عام 2009.

من جهة أخرى عيّن الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي نائب جديد للرئيس هو نائب رئيس اللجنة الأولمبية التايلاندية ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية.

وجاء في رسالة وجهها الفهد، إلى اللجان الأولمبية الـ 45 الأعضاء في المجلس الأولمبي الآسيوي: «يسعدني أن أبلغكم أنه وفقاً لأحكام دستور المجلس الأولمبي الآسيوي، فإن داتو سيري تاشياباك سيريوات، نائب رئيس اللجنة الأولمبية التايلاندية ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية، تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، من المدينة المضيفة للألعاب».

يذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي، كان وقع الشهر الماضي، عقداً مع اللجنة الأولمبية التايلاندية لاستضافة بانكوك ومقاطعة تشونبوري، دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية المقررة العام المقبل، ويرأس لجنتها المنظمة داتو سيري سيريوات، رئيس الاتحاد التايلاندي للهوكي و نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.