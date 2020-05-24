بوكيتينو يأمل العودة إلى الدوري الإنجليزي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رغبته في العودة إلى تولي تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أشهر على إقالته من تدريب توتنهام، من دون أن يستبعد احتمال الانتقال إلى بلد آخر.

وأبعد الأرجنتيني البالغ من العمر 48 عاماً عن منصبه على رأس الإدارة الفنية للنادي اللندني في نوفمبر الماضي، بعد بداية سيئة لموسم 2019-2020. وأنهت هذه الخطوة تعاوناً بين الطرفين يعود إلى عام 2014، كانت أبرز محطاته بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

وبموجب اتفاق الطرفين، واصل توتنهام دفع راتب بوكيتينو، لستة أشهر بعد إقالته، بشرط ألا يتعاقد مع أي نادٍ آخر، وذلك ضمنياً لعدم ارتباطه بأي طرف آخر قبل نهاية الموسم المحلي في إنجلترا، وهي عادة في مايو.

لكن فترة الأشهر الستة، انقضت قبل انتهاء منافسات الدوري؛ إذ إن المسابقة لا تزال معلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يتيح له التعاقد مع نادٍ جديد.

وأشارت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى احتمال تعيين بوكيتينو مدرباً لنيوكاسل يونايتد في حال إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أغلبية أسهمه، أو حتى مانشستر يونايتد الذي ارتبط اسمه باسم الأرجنتيني مراراً في الأشهر الماضية.

وأكد المدرب الأرجنتيني الذي لا يزال يقيم في لندن، أن الدوري الممتاز يبقى المفضل بالنسبة إليه، وأوضح: «ما زلت أعتقد أن الدوري الممتاز هو أفضل دوري في العالم، نستمتع به كثيراً. بالطبع، هو من خيارات عودتي إلى التدريب، وبالطبع يمكن أن تكون الأولوية، لكنني لست رافضاً للانتقال إلى بلد آخر».

ورداً على سؤال عن التقارير التي تربطه بنيوكاسل أو مانشستر يونايتد، قدم بوكيتينو، إجابات عامة دون الدخول في التفاصيل، وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «سكاي سبورتس»: «عليّ أن أتصرف بالطريقة نفسها التي تصرفت بها في يومي الأول كمدرب. أمران يحتلان صدارة الأهمية: أحدهما هو المشجعون، والثاني هو فكرة الأندية. لكل نادٍ أو شركة ثقافات مختلفة، فلسفات مختلفة، طرق عمل مختلفة. لكل منها خطط مختلفة للنجاح. النجاح في بعض الأندية قد يتمثل في إحراز لقب دوري الأبطال أو الدوري الممتاز، وفي أخرى قد يكون إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة أو الستة الأولى».