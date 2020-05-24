فرق الفورمولا 1 توافق على تقليص تكاليف الموسم المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد، على تقليص سقف تكاليفها للموسم المقبل إلى 145 مليون دولار، من أجل مواجهة التداعيات المالية لفيروس كورونا المستجد، ومع تعذر انطلاق موسم 2020 وإلغاء أو إرجاء 10 سباقات من 22 حتى الآن، لم تتردد الفرق 10 في التوصل إلى اتفاق.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن الفرق صوتت على تخفيض سقف الميزانية لعام 2021 بمبلغ 30 مليون دولار لتصل إلى 145 مليون دولار، على أن تصل إلى 140 مليوناً في عام 2022 و135 مليوناً للفترة بين 2023 و2025.

وستنتظر الفرق موافقة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بشكل رسمي على قرارها الأسبوع المقبل.

وتم تحديد سقف الإنفاق للموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة، إلا أنه بعد تعذر انطلاق الموسم بسبب الجائحة، بدأت المشاورات مع «فيا» بشأن تخفيض المبلغ.

وحذر المدير الرياضي لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني روس براون في وقت سابق من هذا الشهر من «مأساة» في حال اضطرت بعض الفرق للرحيل عن البطولة.

وقال: «بات من الواضح جداً، من خلال الأحاديث مع إدارات الفرق، أن الرسالة واضحة، علينا خفض التكاليف وخفض سقف الإنفاق، إذا خسرنا بعض الفرق في هذه الفترة ستكون مأساة».

وأكد المدير الفني السابق لفيراري ومدير فريق مرسيدس سابقاً: «سيكون هناك إنصاف أكثر في الجوائز المالية في الاتفاق الجديد، ستكون حال الفرق متوسطة المستوى أفضل من ناحية حصتها من الجوائز المالية».

وتابع: «لذا فريق متوسط المستوى، سيكون قادراً على الصعود على منصة التتويج أو ربما تحقيق الانتصارات، وبالتالي تحقيق أرباح صغيرة، إذا نجحنا في تحقيق ذلك، سيكون لدينا مستقبل مستدام».