مدافع واتفورد: عودة البريميرليج في 12 يونيو مستحيلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدافع نادي واتفورد كريستيان كاباسيلي إن استئناف الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 12 يونيو بعد الإجازة القسرية لفيروس كورونا المستجد، سيكون «مستحيلاً» لأنه سيعرض اللاعبين لخطر الإصابة.

ويضع مسؤولو الدوري نصب أعينهم استئناف البريميرليج منتصف يونيو، بعد عودة الأندية إلى تمارين بمجموعات صغيرة هذا الأسبوع.

لكن البلجيكي كاباسيلي، يعتقد أن اللاعبين لن يكون بوسعهم الوصول إلى لياقتهم البدنية المثالية في هذه الفترة، وقال لتدوين «كاونتر أتاك» الصوتي: «نتحدث عن 12 يونيو. أعتقد أنه مستحيل، لأن فترة التمارين أقل من ثلاثة أسابيع بعد توقف طويل دون القيام بأي شيء. هذا خطر بالنسبة إلينا».

وتابع اللاعب الكونغولي الأصل: «لا أعلم، ليس لدي أية معلومات، لكن لا أعتقد أننا سنبدأ في 12 يونيو، الخيار الأمثل لي هو في نهاية يونيو، يكون لديك على الأقل أربعة أسابيع للتدرب مع الفريق».

وأصيب مدافع واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا (33 عاماً) وعضوان من الجهاز الفني بفيروس «كوفيد- 19»، فيما رفض قائدهم تروي ديني خوض التمارين بسبب مخاوف حول صحة عائلته.

وكشف نيغل بيرسون مدرب واتفورد أمس، عن أن اثنين من لاعبيه سيبقيان في العزل الذاتي بعد إصابة أفراد من عائلتيهما بالفيروس من دون الكشف عن هويتيهما.

وقال بيرسون: «من الواضح أن إجراء الفحوص هو من أجل الحد من الخطر، لذا بالنسبة للاعبين والموظفين الذين خضعوا للفحوص هذا الأسبوع، سيشعرون بالأمان أكثر، لكنها مفاجأة لأولئك الذين أتت نتائجهم إيجابية».

وتابع: «لدينا لاعبان تحتم عليهما البقاء في العزل الذاتي، لأنهما احتكا عن قرب مع أشخاص أصيبوا بالفيروس، حتى ولو أن نتائجهما أتت سلبية».

وأردف الإنجليزي: «أعتقد أن ذلك يظهر التعقيدات التي نواجهها، اليوم خضع الجميع للفحوص مجدداً، خضعنا للفحوص، أمس، وسننتظر النتائج خلال نهاية الأسبوع».

وتفهم كاباسيلي، ابتعاد ديني على غرار لاعب وسط تشيلسي الفرنسي نجولو كانتي، مضيفاً أن النادي لا يضع ضغوطاً على اللاعبين من أجل العودة.