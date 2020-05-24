إصابة أسطورة سلة نيويورك نيكس بفيروس كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن باتريك ايوينغ أسطورة نيويورك نيكس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والمدرب الحالي لفريق جامعة «جورج تاون»، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ايوينغ (57 عاماً) في بيان عبر حسابه على تويتر: «أريد أن أقول لكم أنني شُخصت إيجابياً بفيروس كوفيد-19، هذا الفيروس خطر جداً ولا يجب الاستخفاف به، أريد أن أدعو الجميع للبقاء بأمان والاهتمام بأنفسكم وأحبائكم».

وتابع: «الآن أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وكل الأشخاص في الخطوط الأمامية. سأكون بخير وسنتخطى ذلك».

فيما أشار قسم الرياضة في جامعة «جورج تاون» إلى أن ايوينغ يتلقى الرعاية ومعزول في مستشفى محلي، وأنه هو الشخص الوحيد في فريق كرة السلة لدى الرجال الذي أصيب بالفيروس.

وخاض ايوينغ 17 موسماً في الـ«إن بيآي»، 15 منها مع نيويورك نيكس وشارك في مباراة«كل النجوم» في 11 مناسبة، كما كان لاعباً في فريق الحلم «دريم تيم» الذي توج بذهبية أولمبياد العام 1992 التي فاز بها أيضاً عام 1984.

وتوجّه نيكس إلى أسطورته عبر حسابه على تويتر: «نتمنى لك الشفاء العاجل أيها الرجل الكبير. ابق قوياً».