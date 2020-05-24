عودة تنس السيدات عبر دورة مصغرة في فلوريدا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلت دورة مصغرة ودية في كرة المضرب في ولاية فلوريدا الأمريكية، فرصة لعودة بعض اللاعبات إلى أرض الملعب مثل الأمريكيتين أليسون ريسك ودانييل كولينز، في ظل استمرار توقف المنافسات الرسمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلقت منافسات كرة المضرب منذ مارس الماضي بسبب «كوفيد-19»، ولن تقام أي دورة رسمية لدى المحترفات حتى 20 يوليو على أقرب تقدير، أما لدى المحترفين، فيمتد التوقف حتى نهاية الشهر.

إلا أن 4 لاعبات من بين المصنفات الستين الأوليات عالمياً، شاركن أمس الجمعة في دورة «يو تي آر برو» في بالم بيتش جنوب فلوريدا، بعد دورة مشابهة للرجال منذ أسبوعين، ودائماً خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وتم تطبيق بروتوكول صحي من أجل حماية اللاعبات من خطر انتقال عدوى الفيروس، إذ خضعن لفحص قياس الحرارة عند وصولهن إلى المنشآت وحملن أغراضهن والمناشف إلى أرض الملعب.

ومع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، استبدلت اللاعبات المصافحة التقليدية قبل المباراة باحتكاك المضربين، فيما وضع الحكم كمامة واقية، وخُصصت لكل لاعبة مجموعة من الكرات تولت جمعها بنفسها في غياب ملتقطي الكرات.

وأقيمت المباريات وفق صيغة مختصرة، إذ حسمت المجموعة اللاعبة التي تسبق منافستها للفوز بأربعة أشواط.

وتفوقت كولينز المصنفة 51 عالمياً على مواطنتها أماندا أنيسيموفا المصنفة 28 في المباراة الافتتاحية بنتيجة 4-1 و4-2، وأعربت عن امتنانها للعودة إلى الملعب حتى في غياب الجماهير.

وقالت كولينز: «أنا معتادة على اللعب من دون مشجعين لكنني بالطبع أفتقدهم، من الأمور التي تميزك كرياضي محترف هو تواجد أشخاص يدعمونك».

أما الأسترالية أيلا تومليانوفيتش المصنفة 56 فتغلبت على ريسك المصنفة 19 بنتيجة 4-3 و4-1، فيما تفوقت الأخيرة على أنيسيموفا صفر-4، 4-صفر، و4-3.

وقالت تومليانوفيتش: «العودة إلى الأجواء التنافسية مجدداً كانت حماسية جداً بالنسبة لي».