هيديرسفيلد يخفض طلباته لتمديد إعارة رمضان للأهلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترط مسؤولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، كما اشترط مسؤولو هيدرسيفيلد على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادٍ آخر بانتهاء فترة إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقد رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين، ما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ويتبقي في عقده موسم واحد فقط، ما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق آخر.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.