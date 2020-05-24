يونس محمود يجدد رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي

جدد قائد المنتخب العراقي الأول السابق لكرة القدم يونس محمود، رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

وقال محمود إن سبب رغبتي القوية في الترشح إلى رئاسة الاتحاد المقبل تهدف إلى المساهمة في تطوير الكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة، بعد تولي عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف أن مسألة ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي ترتبط بالتنسيق مع الوزير عدنان درجال، لأن درجال لديه العديد من المشاريع والملفات التي يرغب في العمل عليها لتطوير الرياضة في العراق على العديد من المستويات.