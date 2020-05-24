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فايلر يستفسر من الأهلي عن موقف دوري أبطال إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر من إدارة الأهلي عن موقف بطولة دوري أبطال افريقيا، وهل سيتم استكمالها أم سيتم الغائها هذا الموسم في ظل تضارب الأنباء في هذا الأمر، ويربط فايلر بين موقف بطولة دوري الأبطال وبين تجديد عقده مع الفريق الأحمر خاصة وأنه يعلم أن الفوز باللقب القاري سيرفع من سعره بشكل كبير، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخليجية والأوربية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نجاحه في تطوير مستوى الأهلي بشكل كبير منذ توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

 

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