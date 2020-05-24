شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه دعم اللجنة الأوليمبية للمنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قيمة ما حصل عليه مسئولو الجبلاية من اللجنة الأوليمبية لإعداد المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى الفترة الماضية وتحديدا قبل بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر وفاز الفراعنة بلقبها و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2021 ، هو 500 ألف جنيه فقط ، وسيتم مطالبتهم بمستحقات المنتخب للإعداد للاوليمبياد خلال الفترة المقبلة.

فيما كلف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، جهازه المعاون بمشاهدة مباريات الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى تم تأجيلها لتقام فى يوليو 2021 بدلا من يوليو 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب شوقي غريب من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصّل عن إيجابيات وسلبيات منتخب مصر في البطولة للعمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة.

وقال غريب لجهازه المعاون إن الفوز بالبطولة إنجاز رائع لكن علينا تصحيح الأخطاء وتطوير الآداء، لذلك يجب مشاهدة مباريات المنتخب في هذه الفترة، واستغلال توقف النشاط الرياضي في الإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو من خلال مشاهدة مباريات الفرق المتأهلة للبطولة.