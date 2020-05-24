شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة على معلول ..أجانب الايجيبشن ليج في مرمى عروض الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النجوم الأجانب المحترفين في الايجيبشن ليج أبطال الميركاتو الصيفى المقبل بعدما تلقى كل منهما عرضاً للرحيل عن ناديه رغم توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

*على معلول

كشفت تقارير صحفية تونسية عن دخول بعض الأندية السعودية فى مفاوضات جادة مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى، إن 3 أندية سعودية تقدمت بعروض مغرية للاعب الأهلى على معلول، إلا أن إدارة الأحمر رفضت مناقشة العروض خوفا من غضب الجماهير، التى تعتبر معلول "الفتى المدلل" حاليا، وأعلنت تمسكها باللاعب.

كما يتمسك علي معلول بالاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وتجاهل العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً، ويرغب علي معلول في حصد بطولة دوري أبطال افريقيا مع الأهلي هذا الموسم خاصة وأنها البطولة التي تنقص سجل بطولاته الحافل مع الفريق الأحمر، ولوح علي معلول في أكثر من مناسبة لرغبته في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

*ساسى

دخل النجم التونسي فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادى ملطية سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملطية سبور، يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض.

أضافت الصحيفة أن، النادى التركى، سوف يفتح باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021.

كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

واستبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية

* فخر الدين بن يوسف

فيما تلقى التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى عرضا مغريا من أحد الأندية التونسية تمهيدا للانضمام له بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقالت تقارير صحفية، إن اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف لم يوقع حتى الآن على عقود تمديد تعاقده مع الإسماعيلى المصرى رغم تأكيدات إدارة الدراويش على وجود اتفاق مع اللاعب.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن بن يوسف قد يراوغ الجميع نحو وجهة أخرى غير متوقعة، خاصة أنه تلقى عرضا تونسيا مغريا.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية

*جيرالدو

رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

ومنح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة النادى الضوء الأخضر من أجل تسويق جيرالدو لعدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، وهو ما جعل الإدارة الحمراء لا تُمانع فىعودة جيرالدو لنادى أول أغسطس الأنجولي أو أي ناد آخر طالما كان العرض مُنابسب للأهلي واللاعب أيضاً.

كانت تقارير صحفية أنجولية قد أكدت أن نادي أول أغسطس يدرس استعادة جناحه جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقالت صحيفة "جورنال دي أنجولا" إن نادي أول أغسطس ينتظر الموقف الرسمي للاتحاد الأنجولي لكرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويفاضل جيرالدو بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط، واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

وانضم جيرالدو للأهلى فى يناير قبل الماضى قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.