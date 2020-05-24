إصابة مدير جهاز السباحة في الأهلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - رمضان حسن:

أصيب وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد ويرقد حاليا في العناية المركزة.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب علي التواصل هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد علي دعم النادي له والوقوف بجواره في هذا الظرف الصعب.

وقال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة."

وتابع :"ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء."