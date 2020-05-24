صورة.. ريال مدريد يقدم التهاني بعيد الفطر

حرص نادي ريال مدريد الإسباني على تقديم التهاني لمتابعيه بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد . ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلًا :" نادي ريال مدريد يهنئ متابعيه الكرام بمناسبة عيد الفطر ". وأضاف قائلًا :" كل عام وأنتم بخير عيد مبارك ". عيد مبارك ". وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني استئناف المسابقة "اعتباراً من 8 يونيو المقبل". Advertisements ويعود الدوري الإسباني " الليجا " في أسبوع 8 يونيو المقبل، هذا وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي أمس قائلاً: "قررت الحكومة الاسبانية ووزارة الصحة إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم للمحترفين اعتباراً من 8 يونيو". سانشيز في مؤتمر صحفي أمس قائلاً: "قررت الحكومة الاسبانية ووزارة الصحة إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم للمحترفين اعتباراً من 8 يونيو". وأضاف "في أسبوع الثامن من شهر يونيو المقبل سيُسمح باستئناف المسابقات الرياضية والاحترافية الكبرى، ولاسيما دوري كرة القدم للمحترفين. ستعود الكرة إلى الملاعب الإسبانية في ظروف تضمن أقصى قدر من السلامة الصحية لجميع المشاركين في المنافسات".

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