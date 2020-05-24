رئيس اتحاد السلة يهنئ المصريين بعيد الفطر

حرص الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على تهنئة المصريين بعيد الفطر المبارك اليوم الأحد . ونشر أبو فريخة عبر حسابه الشخصي بموقع Advertisements التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا :" كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة والامة العربية والاسلامية بكل خير وصحه وسعاده ". التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا :" كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة والامة العربية والاسلامية بكل خير وصحه وسعاده ". وعلى جانب آخر، كان أبو فريخة أعلن عن جاهزية الاتحاد المصري لكرة السلة لإستقبال عودة النشاط الرياضي من جديد بعد تعليقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

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