شاهد.. إصابة مسئول في النادي الأهلي بـ فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد العامري عن إصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة داخل النادي الأهلي بـ فيروس كورونا المستجد .

ونشر العامرى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :" رجاء من جميع اصدقائي الدعاء لأخويا و حبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لانه يرقد في الرعاية بسبب كورونا و حالته محتاجة لدعواتكم ".

وأضاف العامري قائلًا :" اللهم اشفه بشفاك و داوه بدواك ، اللهم البسه ثوب الصحه، اللهم رد عافيته إليه انك اكرم الاكرمين، اذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين ".

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ولم يضر عزت أحد داخل النادي الأهلي لأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قرر غلق فروع المارد الأحمر الثلاثة بسبب تفشي فيروس كورونا ".

بينما قال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة."

وواصل :"ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء."