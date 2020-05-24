تحدث وائل جمعة صخرة دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن ثلاثة وصفهم الله بالجمال . ونشر وائل جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل Advertisements الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" ثلاثة وصفهم الله بالجمال صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل فأصبر بلا شكوى و أهجر بلا أذى ، وأصفح بلا عتاب".. دكتور مصطفى محمود. الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" ثلاثة وصفهم الله بالجمال صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل فأصبر بلا شكوى و أهجر بلا أذى ، وأصفح بلا عتاب".. دكتور مصطفى محمود. وحرص وائل جمعة على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك عبر حسابه في تطبيق تويتر قائلًا :"عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وائل جمعة يتحدث عن ثلاثة وصفهم الله بالجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.