مرتضى منصور: أعددنا ملف كامل بشأن نادي القرن بالتعاون مع خبراء اللوائح

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملف كامل وسيتم الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك:" أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى نادي القرن ولن ينتازل عنه

لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.