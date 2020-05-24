مرتضى منصور يطالب مسؤولي الأهلي بالهدوء في أزمة نادي القرن الإفريقي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه في حين إنتهاء الملف الخاصة بنادي القرن سيتم إرساله على الكاف. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن خاصة وأنه يحترم النادي الأهلي ويقدره. الزمالك: " أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن خاصة وأنه يحترم النادي الأهلي ويقدره. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات

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