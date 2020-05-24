رئيس نادي الزمالك : اتفقنا مع كارتيرون على تجديد تعاقده

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة عقدوا جلسة مع كارتيرون المدير الفني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم

الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.