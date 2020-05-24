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مرتضى منصور : على مسئوليتي دوري الـ"الكورونا" لن يعود

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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن يعود.


وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة

الزمالك: " أن دوري الكوورنا لن يعود على مسئوليتي بسبب ضيق الوقت فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا وبالتالي متي سيبدأ الدوري الجديد".


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

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