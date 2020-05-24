رئيس نادي الزمالك : بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك تحمل جملة "نادي القرن الحقيقي"

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي.
يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أن بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك تحمل جملة "نادي القرن الحقيقي".
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.
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