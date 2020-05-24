شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 ألقاب تاريخية تحكى المشوار الذهبى للفراعنة في الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأس الأمم الأفريقية هى البطولة الرسمية للمنتخبات التى ينظمها الاتحاد الأفريقى “الكاف” بصفة دورية كل عامين لتحديد بطل القارة السمراء، ويصنفها الاتحاد الدولى “الفيفا” فى المركز الثالث، من حيث القوة والتنافسية، بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، وشاركت مصر فى 25 بطولة وحققت الفوز فى سبع مرات لتنصب نفسها زعيمة للقارة الافريقية والأكثر تتويجاً بالالقاب .

*اللقب الأول

كأس الأمم الأمم الأفريقية عام57: هى النسخة الأولى للبطولة، والتى انطلقت فى 10 فبراير لعام 1957 واستضافتها العاصمة السودانية “الخرطوم”، واشترك فيها ثلاث منتخبات فقط هم “مصر والسودان وإثيوبيا”، بعد انسحاب جنوب افريقيا بسبب التمييز العنصرى.

واستطاع المنتخب الوطنى أن يفوز على السودان فى المباراة الافتتاحية (2-0) عن طريق الثنائى المتألق رأفت عطية ومحمد دياب العطار الشهير “الديبة”، ليتأهل الفراعنة للمباراة النهائية، ويلتقى نظيره الإثيوبى ويكتسحه (4-0) أحرزهم النجم “الديبة” ليتوّج منتخب الفراعنة بلقب النسخة الأولى للبطولة.

وكان يقود المنتخب المصرى فى ذلك الوقت المدير الفنى الكفء “مراد فهمى” ليسجل نفسه كأول مدرب وطنى يحقق هذا اللقب فى تاريخ البطولة، كما حصل النجم المتألق الديبة على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف.

*اللقب الثانى

بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 59: هى النسخة الثانية للبطولة والتي انطلقت فى 22 مايو لعام 1959 ونظمتها مصر، حيث شارك بالبطولة منتخبات”السودان وإثيوبيا إلى جانب مصر الدولة المنظمة”.

شهدت هذه البطولة: تعديل نظام المواجهات “لتقام بنظام الدورى و من دور واحد” لتلتقى المنتخبات الثلاثة المشاركة مع بعضها البعض.. أقيم اللقاء الأول بين المنتخب المصري ونظيره الإثيوبى، وانتهى بفوز منتخب الفراعنة (4-0) أحرز منهم الجنرال الراحل ”محمود الجوهرى ”هاتريك" والمعلق الشهير “ميمى الشربينى” هدف واحد.

كما فازت السودان على إثيوبيا فى المباراة الثانية (1-0)، ليلتقي المنتخب الوطنى مع ضيفه السودانى فى المباراة النهائية وتفوز مصر (2-1) سجلهما الراحل عصام بهيج، لتحتفظ مصر بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالى.

*اللقب الثالث

بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 86: هى النسخة الـ18 للبطولة، والتى احتضنتها مصر أيضا وكانت بمشاركة 8 فرق قسمت إلى مجموعتين، تأهل فيها أصحاب المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة إلى الدور النصف نهائى.

– استهل المنتخب الوطنى مشواره بالبطولة بخسارة أمام السنغال (0-1)، ثم فاز بعدها على منتخبى “كوت ديفوار وموزمبيق”، ليتأهل منتخب الفراعنة إلى الدور قبل النهائى ويواجه المغرب ويتغلب عليه (1-0) سجله طاهر أبو زيد ماردونا النيل.

– اصطدم المنتخب الوطنى بأسود الكاميرون فى المباراة النهائية، وحسم منتخب الفراعنة اللقب لصالحه بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة (5-4) بعد تعادل المنتخبين (0-0) فى الوقتين الأصلى والإضافى.

*اللقب الرابع

بطولة كأس الأمم الأفريقية 98:هى النسخة الــ21 للبطولة والتى استضافتها “بوركينا فاسو” واشترك فيها 16 منتخب لأول مرة فى تاريخها، واستطاع منتخب الفراعنة تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى أن يستعيد هيبته الأفريقية بعد غياب 12 عاما عن منصات التتويج.

تم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات، وشارك المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة وتأهل عنها برفقة المنتخب المغربى.

و فى دور الـ8: التقت مصر مع منتخب كوت ديفوار وفازت عليه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة (5-4) .

– وفى دور الأربعة التقى المنتخب المصرى نظيره بوركينا فاسو صاحب الضيافة ونجح فى الفوز عليه فى عقر داره (2-0) سجلهما الهداف حسام حسن، فى المباراة النهائية يتغلب منتخب مصر على جنوب أفريقيا (2-0) ، احرزهما الثنائى أحمد حسن وطارق مصطفى.

– وتوج النجم المصرى حسام حسن وبالمشاركة مع الجنوب أفريقي “مكارثى” بلقب الهداف برصيد 7 اهداف.

*اللقب الخامس

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006: هى النسخة الـــ25 للبطولة ، و التى احتضنتها مصر و نجح المنتخب الوطنى فى التتويج بها للمرة الخامسة فى تاريخه.

– بدأ منتخب الفراعنة مشواره بالبطولة بالفوز على ليبيا (3-0) ، ثم التعادل مع المغرب (0-0) ، و الفوز على ساحل العاج 3/0

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– وفى دور الثمانية :يكمل منتخب الفراعنة سلسلة انتصاراته بفوز كبير على منتخب الكونغو (4- 1) أحرزهم أحمد حسن هاتريك و عماد متعب هدف .

– وفى الدور قبل النهائى:ينتصر منتخب مصر على نظيره السنغالى (2-1) عن طريق أحمد حسن من ركلة جزاء و عمرو ذكى .

– و فى المباراة النهائية يحل منتخب “كوت ديفوار” ضيفا ثقيلا على المنتخب الوطنى ، قبل أن ينجح فى الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية من علامة الجزاء بنتيجة (4-2) ، بعد انتهاء الوقت الأصلى و الإضافى بالتعادل السلبى.

*اللقب السادس

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008: هى النسخة الــ26 للبطولة والتى أقيمت بغانا و قدم خلالها المنتخب الوطنى تحت قيادة المدير الفنى القدير “حسن شحاته” أفضل أداء و نتيجة له فى تاريخ مشاركاته ببطولات أمم أفريقيا .

– شهدت هذه البطولة تنافساً شرساً بين منتخبات غانا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ، ورغم ذلك نجح المنتخب المصرى في الحافظ على لقبه والتتويج بالبطولة للمرة السادسة فى تاريخه.

– فاز المنتخب الوطنى فى الدور الأول على منتخبات “الكاميرون والسودان وزامبيا”، ثم التغلب على انجولا (2-1) بالدور ربع النهائى عن طريق حسنى عبد ربه و عمرو ذكى .

– و فى الدور قبل النهائى التقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار فى واحدة من أروع مباريات بالبطولة ، استطاع منتخب الساجدين الفوز على الأفيال (4-1) سجل لمصر أحمد فتحى هدف وعمرو ذكرى هدفين واختتم الرباعية النجم محمد أبو تريكة ، بينما احرز هدف الأفيال الوحيد ممادو كيتا.

– ليثبت المنتخب الوطنى فى المباراة النهائية تربعه على صدارة القارة السمراء عقب الفوز على أسود الكاميرون في المباراة النهائية (1-0) أحرزه الساحر محمد أبو تريكه .

- وحصل القيصر حسنى عبد ربه فى البطولة على لقب افضل لاعب ، نتيجة الأداء المبهر الذى قدمه خلال رحلة التتويج.

*اللقب السابع

- بطولة الأمم الأفريقية 2010: هى النسخة الــ27 للبطولة و التى استضافتها أنجولا وتمكن المنتخب الوطنى من فرض سطوته ونفوذه على البطولة ليحصد لقب البطولة للمرة السابعة فى تاريخه ، بفضل النجم الفذ محمد ناجى جدو الذى حصل فيها على لقب افضل بديل فى العالم لاحرازه أهداف فى كل المباريات التى شارك فيها.

– فى الدور التمهيدى للبطولة فاز منتخب مصر على نيجيريا (3-1) احرزهم كل من عماد متعب وأحمد حسن وجدو ، ثم على موزمبيق (2-0) ، أحرز “داريو كان” مدافع موزبيق و الإسماعيلى السابق الهدف الأول بالخطا فى مرماه، ثم جدو الهدف الثانى، وبنفس النتيجة فازت مصر على بنين عن طريق أحمد المحمدى وعماد متعب.

– وفى دور الـ8: كرس المنتخب الوطنى عقدته مع نظيره الكاميرون بالفوز عليه (3-1) عن طريق أحمد حسن هدفين و محمد ناجى جدو هدف وحيد.

– و فى دور الــ4 يكتسح المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى الذى تأهل على حسابه فى المونديال الماضى برباعية نظيفة سجلها كل من حسنى عبد ربه من ركلة جزاء ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافى وجدو .

– وفى اللقاء النهائى ورغم الأداء السيىء و التفوق الواضح للمنتخب الغانى ، استطاع منتخب مصر الفوز بالمباراة و الاحتفاظ باللقب للمرة السابعة فى تاريخه إثر الفوز عليه بهدف نظيف سجله المتألق جدو .

– حطمت مصر فى تلك البطولة كل الأرقام القياسية بتسجيل الفوز الــ19 في بطولات أفريقيا دون خسارة ‏،‏ وهو رقم لم يحققه منتخب من قبل‏.

– سجل نجما المنتخب الحضري وأحمد حسن أرقاما تاريخية بحصولهما علي اللقب الرابع للبطولة ‏،‏ وهو ما لم يحققه لاعب إفريقي من قبل.

– حصل محمد ناجي جدو علي لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف‏، ‏ونال جائزة أفضل بديل‏ ،‏ كما توج أحمد حسن بجائزة لقب أفضل لاعب ‏،‏ وحصل عصام الحضري علي لقب أفضل حارس مرمي و حسن شحاته على لقب أفضل مدرب .

كما تصدر المنتخب كأفضل خط هجوم برصيد ‏15‏ هدف‏،‏ وأفضل خط دفاع ‏،‏ حيث أنه يسكن شباكه سوي هدفين منهما هدف أحمد حسن بالخطأ‏ فى مرماه .‏