شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفعت يعود للزمالك وهناك صفقتان ستفاجئان جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: "رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك، وكشف مرتضى منصور أنه صفقتين ستكونان مفاجأة لجماهير نادي الزمالك لحين انتهاء المفاوضات معهم ، معلقاً :"الزمالك لم يفاوض وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض".

وتحدث مرتضى منصور عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى 6 أكتوبر، مؤكداً أن ناديه يُجهز لإنشاء ستاد عالمي في 6 اكتوبر يليق بنادي الزمالك وجماهيره العريضة وأعضائه المحترمين.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"