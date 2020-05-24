رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد بشأن صفثة مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الصفقة التبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي تقترب من الإعلان والتي تتضمن رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي مقابل انضمام جواو كانسيلو نجم السيتيزنز إلى البارسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك 5 أندية أعربت عن اهتمامها بسيميدو وأن برشلونة كان يفضل رحيله إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتس قبل أن يستسلم النادي الكتالوني لرغبة النجم البرتغالي في التعاقد مع مانشستر سيتي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرحب بالتعاقد مع سيميدو لا سيما وأن المدير الفني الإسباني لم يقتنع بقدرات كانسيلو خاصة على المستوى الدفاعي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كانسيلو يرحب أيضًا بإتمام الصفقة لأنه يرغب في تغيير أجواء اللعب وخوض تجربة جديدة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كلا من سيميدو وجواو كانسيلو يعملان مع نفس وكيل اللاعبين وهو خورخي مينديز.