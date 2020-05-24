رياضة | مفاجأة.. المقاولون العرب يرد على مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. المقاولون العرب يرد على مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي المقاولون العرب على مفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد في الصيف القادم لأن النادي يرى فيه البديل المناسب لرمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في حالة رحيله.

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وكشف أحد مسئولو المقاولون العرب أن النادي لم يصله أي عروض رسمية من النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية لضم طاهر محمد طاهر في الصيف القادم.

كما أكد نادي المقاولون العرب أن النادي لن يقوم بالتفريط في خدمات طاهر محمد طاهر في نهاية الموسم الجاري لأي نادي في مصر لأن النادي يحتاج لخدماته في الموسم القادم.

ويحاول النادي الأهلي تجهيز عرض ضخم لتقديمه إلى المقاولون العرب في الفترة القادمة لإقناعه بالتخلي عن طاهر محمد في الصيف القادم.