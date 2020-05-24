رياضة | 6 لاعبين ممنوعين من اللمس في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر 6 لاعبين ممنوعين من اللمس في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن برشلونة قد حدد بعض اللاعبين الممنوعين من اللمس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن برشلونة قد حدد 6 لاعبين ممنوع الاقتراب منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وضع جميع اللاعبين تحت تهديد البيع.

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وحددت إدارة برشلونة اللاعبين وهم السداسي مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي وأنسو فاتي.

جاء قرار برشلونة بوضع جميع اللاعبين تحت خطر التهديد، بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض برشلونة أحد الأسماء الغير مذكورة على باقي الأندية، من أجل ضم العديد من اللاعبين الذي يرغب البارسا في التعاقد معهم عن طريق صفقات تبادلية، وأبرز تلك الأسماء لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش وجواو كانسيلو ونيمار دا سيلفا.