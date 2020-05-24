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رياضة | عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 05:36 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض  وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي للإصابة بفيروس ويخضع للفحص الطبي  في العناية المركزة.

وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب هاتفيا مع وائل عزت والتأكيد علي دعم النادي له والوقوف بجواره في هذا الظرف الصعب.

ولم يلامس وائل عزت اي لاعب من الفرق المختلفة في الأهلي بعدما قرر مجلس الإدارة مبكرا إيقاف النشاط الرياضي بناء علي قرار مجلس الوزراء لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبه نشر الدكتور خالد العامري شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، خبر إصابة وائل عزت بالكورونا.

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