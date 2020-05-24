مرتضى: دوري الـ"كورونا" لن يعود على مسؤوليتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن دوري WE المصري لن يستأنف، مشددًا أنه لا يوجد وقت على عودة الموسم من جديد.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"على مسئوليتي دوري الكورونا لن يعود من جديد".

وتابع :"إذا قررنا استنئاف سنلعب متى، البداية ستكون في سبتمبر المقبل وسنلعب 17 مباراة لمدة ثلاثة أشهر إذا سننهي الدوري بنهاية العام".

وأكمل :"متى ستتنطلق بطولة الموسم الجديد إذا قررنا استنئاف النشاط؟".

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وأنهى :"الموضوع ليس عند أو بلطجة، لكن نخاف على صحة اللاعبين والحكام".

وكان وزير الشباب والرياضة أعلن عن موعد عودة التدريبات للفرق في شهر يونيو المقبل لكن بعد تطبيق الشروط الاحترازية.

في المقابل، كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية أن قرار عودة النشاط سيحسم بعد العيد.

وكان اتحاد الكرة أعلن في أكثر من مناسبة تأجيل استنئاف مسابقة الدوري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة متفوقًا بـ16 نقطة على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، في المقابل يتواجد الزمالك في الترتيب الرابع برصيد 31 متخلفًا بفارق نقطة عن بيراميدز ثالث الترتيب.