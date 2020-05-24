مرتضى: سنتعاقد مع لاعبين "مفاجأة".. لم نفاوض أزارو ورحيل أي لاعب للبيع فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه سيتعاقد مع لاعبين وصفهما بـ"المفاجأة" على حد تعبيره دون أن يكشف عن أسمائهما أو مراكزهما.

مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"سنتعاقد مع لاعبين وفقًا للمراكز التي نحتاجها".

وأوضح :"لم نفاوض وليد أزارو فهو لديه عقد مع الأهلي، كما لم نفاوض مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي، كيف نتعاقد مع لاعب كان معي بمليون جنيه ثم أتعاقد معه مرة أخرى بـ30 مليون جنيه؟".

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وأكمل :"ما تردد عن رغبتنا في التعاقد مع محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي أيضًا غير صحيح".

وتحدث مرتضى منصور عن ملف اللاعبين المعارين، قائلاً :"أحمد رفعت وأحمد أبو الفتوح سيعودوا مرة أخرى، أما بالنسبة لرزاق سيسيه إذا لم يرحل فسيعود معنا".

ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة للاعبي فريقه في نهاية حديثه :"لن يرحل أي لاعب على سبيل الإعارة مرة أخرى في الموسم المقبل، الرحيل سيكون للبيع فقط".

جدير بالذكر أن الثنائي أحمد رفعت والإيفواري الشباب رزاق سيسيه يلعبان في صفوف الاتحاد السكندري، في المقابل يلعب أحمد أبو الفتوح في صفوف سموحة على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الحالي.