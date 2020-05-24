مرتضى: "تعظيم سلام" إذا ثبت فيفا أن 7 أكبر من 9 في قضية نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيرحب بالقرار الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أزمة ملف نادي القرن الأفريقي والذي حصل عليه الأهلي في عام 2001.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة ناديه الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأحد :"لسنا في خناقة مع الأهلي، ما نطالبه فقط هو حقنا، وإذا أثبت لي فيفا أن السبعة أكبر من التسعة قرارهم سيكون تعظيم سلام".

وتابع :"جهزنا ملف كامل وسنستعين بالثنائي محمد بيومي ومحمد فضل الله بجانب إثنين محامين من الخارج بشأن هذه القضية".

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وواصل :"على مصطفى مراد فهمي يثبت لي العكس أنه كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقت عمله في كاف، وعلى عبد المنعم شطة أن يثبت لي العكس أنه عمل في اللجنة الفنية بالكاف".

وكشف مرتضى منصور عن طلب بشأن كاف بعد رفع لافتة "نادي القرن الحقيقي"، قائلاً :"كاف طلبني بحذف شعاره من اللافتة ووافقت".

وضع نادي الزمالك، يوم الجمعة الماضي، لافتة على أسواره تصدرها عنوان "نادي القرن الحقيقي"، وذلك بمقر النادي بمنطقة ميت عقبة.