بايرن يفوز 5-2 على أينتراخت ويواصل مسيرته نحو اللقب الألماني

فاز بايرن ميونيخ 5-2 على أينتراخت فرانكفورت يوم السبت بعدما نجا من انتفاضة ضيفه في الشوط الثاني ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند قبل سبع جولات من النهاية.

ويحل بايرن، الساعي للقبه الثامن على التوالي وهو رقم قياسي، ضيفا على دورتموند في مباراة ربما تحدد مصير اللقب.

واعتقد بايرن أنه حسم المواجهة بعدما تقدم 3-صفر عبر ليون جوريتسكا وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي أمام مدرجات خالية باستاد أليانتس أرينا.

واستغل المدافع مارتن هينترجر هفوتين في دفاع بايرن ليحرز هدفين في ثلاث دقائق ويعيد فريقه للمباراة.

لكن الفريق الضيف اهتزت شباكه بهدفين سريعين إذ استفاد ألفونسو ديفيز من خطأ دفاعي عند مرور ساعة من اللعب قبل أن يهز هينترجر شباكه بالخطأ في الدقيقة 74.

ويملك بايرن، الذي حضر لاعبه السابق فرانتس بيكنباور المباراة في المدرجات في ظهور علني نادر، 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند الذي تغلب 2-صفر على مستضيفه فولفسبورج.

وقال هانز فليك مدرب بايرن ”كنت سعيدا في الشوط الأول. أردنا السيطرة وفعلنا ذلك. عند التقدم 3-صفر ربما شعرنا نفسيا بانتهاء المباراة. نريد الحفاظ على نظافة شباكنا أمام دورتموند“.

وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي بدون حضور جماهير بعد توقفه لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

Advertisements

وكانت أول مباراة يخوضها بايرن على أرضه بدون جماهير لكن حامل اللقب لم يتأثر وصنع مولر الهدف الأول ليرفع رصيده إلى 17 تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم قبل أن يضيف الهدف الثاني.

وسجل البولندي ليفاندوفسكي، الذي يسعى لكسر الرقم القياسي لجيرد مولر البالغ 40 هدفا في موسم 1971-1972، هدفه 27 بعد لحظات من بداية الشوط الثاني ثم هز هينترجر الشباك مرتين.

لكن بايرن حافظ على هدوئه ليحقق الفوز 12 في آخر 13 مباراة ويواصل طريقه نحو اللقب الثامن على التوالي في الدوري.

وظهر دورتموند بعيدا عن مستواه لكنه انتصر 2-صفر على فولفسبورج ويأمل في تعافي المدافع ماتس هوملز من إصابة في الكعب أجبرته على الخروج بين الشوطين.

وهز كاي هافرتس لاعب ألمانيا الشباك مرتين ليمنح باير ليفركوزن الانتصار 3-1 في ملعب بروسيا مونشنجلادباخ ويتقدم فوقه إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويملك رازن بال شبورت لايبزيج 51 نقطة في المركز الخامس ويحل ضيفا على ماينتس يوم الأحد.

رويترز

