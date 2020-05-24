شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أعددنا ملف "نادى القرن" قبل إرساله للكاف ولسنا فى خناقة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملفا كاملا وسيتم الاستعانة بخبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى لقب نادي القرن ولن ينتازل عنه لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

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وشدد مرتضى منصور على أنه بدى انتهاء الملف الخاصة بنادي القرن سيتم إرساله للكاف معلقاً، أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن.

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم لن تعود قائلا :"دوري الكورونا لن يعود على مسئوليتي بسبب ضيق الوقت فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا".