شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اتفقنا مع كارتيرون على التجديد وسندون جملة نادى القرن بالكارنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

وشدد مرتضى منصور أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي، معلقاً :"بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك ستحمل جملة "نادي القرن الحقيقي"

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وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يحترم النادي الأهلي، متابعاً أن الأحمر نادي عريق مضيفا: "أطالب صانعي الفتنة بالهدوء".