شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المرحلة الأولى لحجز عضوية أندية city club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة استادات القابضة، غلق باب الحجز بالمرحلة الأولى للراغبين في الحصول على عضوية سلسلة أندية city club في مختلف المحافظات بعد اكتمال العدد في جميع الأندية، وكان نادي city club شبين الكوم أول الأندية التي تغلق باب الحجز بالمرحلة الأولى بعد أسبوع واحد فقط على انطلاق الحجز بعدما وصل عدد الحاجزين إلى 1020 عضوا، ومن المنتظر أن تعلن شركة استادات القابضة خلال الأيام المقبلة عن موعد فنح الباب للمرحلة الثانية للحجز بسلسلة الأندية الخمسة عشر في مختلف المحافظات.

وأزاحت أندية city club الستار عن أسعار عضويات المرحلة الأولى فى 15 فرعا على مستوى الجمهورية، وجاءت الأسعار شعبية فى متناول الجميع، كما وعدت أندية CITY CLUB لتجمع بين الأعمار القليلة والطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة، لتكون بعيدة عن الأسعار الجنونية والخيالية للعضويات فى باقى الأندية المصرية، رغم الطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة التى تنفذها فى ستادات وأندية مصر بهدف تحويلها إلى مجمعات رياضية وصحية شاملة .

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وبلغ سعر الاشتراك فى فرع السويس أو العاشر من رمضان او العبور او بنى سويف او سوهاج مبلغ 42000 جنيه، وفى الزقازيق 62000 جنيه، شبين الكوم أو كفر الشيخ 52000 جنيه، دمنهور او دمياط او المنيا او اسيوط بنفس القيمة 47000 جنيه، طنطا 62000 جنيه، وبالنسبة لأسوان الجديدة او بنها 32000 جنيه ، وفى حالة الرغبة فى سداد قيمة العضوية، فسهلت الأندية هذه الخطوة فى سداد المبلغ مع بنك cib، بالتقسيط المريح، للمساواة بين الجميع من فئات الشعب، من يريدون الاشتراك والعضوية فى أندية city club.