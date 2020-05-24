شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك مستمر فى قضية لقب نادى القرن وشماتة المنافس لن تهزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الإعلامي طارق يحيى ، بفيديو خاص بالإعلامى أحمد شوبير خلال تفديمه لبرنامج سابق، وهو يذكر واقعة حدثت في إحدى المؤتمرات الصحفية لقائمة المهندس محمود طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، حيث حاول أحد الأشخاص تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات المضنية التي قدمها مصطفى مراد فهمي المرشح الساق على منصب نائب رئيس النادي، ويؤكد فيه دور الأخير في منح الأهلب لقب نادي القرن الإفريقي

وقال في برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: سنستمر في قضيتنا ولو كسبها الزمالك سنسترد حقنا وسننظم احتفالات صاخبة، ولو لم نكسب القضية لن نخسر أي شيء وسيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا أنه قد يعطي فرصة للنادي الغريم وجماهيره في الشماتة من النادي وهذا لن يهزنا.

ووجه رسالة لجماهير الأهلي: من حقكم تسخروا منا ولكن لا تنتقدونا في المطالبة بحقوقنا، لأن هناك أشخاص فرطت في حق النادي ولن نسكت على حق الزمالك وجماهيره، مؤكدا أنه تصلهم ردود أفعال داعمة من الجماهير البيضاء في مختلف الدول العربية.