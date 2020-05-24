محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 23 مايو 2020.
أبوتريكة يسرد موقفًا طريفًا لأحمد تمساح مع المنتخب بسبب القطبين
أبو تريكة يختار المباراة الأفضل في مسيرته
رسميًا.. بريميرليج يعلن اكتشاف حالتين مصابين بفيروس كورونا
أبو الدهب: هددوني بالشطب قبل انتقالي للأهلي
خاص.. كاف ينقذ مستحقات الزمالك المتأخرة من خزائن اتحاد الكرة
بالفيديو.. دقيقة حدادًا على ضحايا "كورونا" بالدوري الألماني
رسميا.. دورتموند يعلن رحيل جوتزة نهاية الموسم
موسيماني: الأهلي والزمالك لديهما ميزانية لن تراها بأفريقيا
فيفا يدافع عن إنفانتينو بشأن استخدامه طائرة خاصة للسفر عبر القارات
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.."كاف" ينقذ مستحقات الزمالك المتأخرة..و"فيفا" يدافع عن إنفانتينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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