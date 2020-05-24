تقارير: الرجاء يضع بدائل بعد صعوبة استمرار أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء قرر وضع بدائل لمهاجم الفريق حميد أحداد نظرًا لصعوبة الإبقاء عليه رفقة الفريق البيضاوي في الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة الرجاء تجد صعوبة في الإبقاء على أحداد بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب نادي الزمالك.
وأوضحت الصحيفة المغربية، أن إدارة الرجاء ستتحرك لدعم الهجوم خاصة أن أحداد سيترك فراغًا في الخط الأمامي بجانب عدم جاهزية محمود بنحليب بسبب الإصابة.
وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت عن وجود رغبة من جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء للإبقاء على أحداد بعدما أصبح الأخير من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق.
أحداد انتقل إلى الرجاء مطلع الصيف الحالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي مقابل مليون ونصف يورو بحسب ما صرح به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة ناديه الرسمية.
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