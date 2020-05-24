أبوتريكة يسرد موقفًا طريفًا لأحمد تمساح مع المنتخب بسبب القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سرد محمد ابو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق موقف طريق خلال تواجد أحمد تمساح مع الفريق بمواجهة خارج مصر أمام غينيا.

وقال أبو تريكة في بث مباشر عبر انستجرام:" تمساح كان لاعبا وقتها في الداخلية وكان مهاري ونزل وكنا كسبانين 2-1، فذهب إلى منتصف الملعب وقال "هو عشان بلعب في الداخلية ما فيش حد بيمرر لي الكرة".

وأضاف:" طلبت من تمساح بعد تلك العبارة ليأتي إلى وابلغته أن في منتخب مصر وتلك الأمور ليس لها مكان هنا في الفريق".

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وتابع:" تحدثت مع تمساح وابلغته ان الجميع هنا سواء ولا فرق بين أي لاعب سواء من الأهلي والزمالك او قادم من نادي اخر".

وأوضح، أنه كان من نوعية شخصيات اللاعبين الذين يجب أن يكون تحت ضغط دائمًا ليخرج أفضل ما لديه مثل كريستيانو رونالدو

وأتم تصريحاته:" نجم الفريق لابد أن يعمل من أجل المجموعة ويستمع جيدا لتعيلمات المدرب ولا يجب أن يعمل لصالحه نفسه".