أبو تريكة يختار المباراة الأفضل في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي والمنتخب السابق، أنه يفتقد كرة القدم بسبب توقف الدوريات في العالم كإجراء احترازي للحدمن انتشار فيروس كورونا.

وقال أبو تريكة عبر بث مباشر على انستجرام:" افتقد كرة القدم وليونيل ميسي وطريقة لعبه، كرة القدم بدون ميسي ليست كرة قدم".

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وأضاف:" شاهدت جميع أهدافي السابقة في فترة الحجر، محمد ابوتريكة لعيب الكورة وحشني جدًا".

واننتقل للحديث عن ذكرياته مع منتخب مصر، حيث أكد أن مواجهة البرازيل في كأس العالم هي الأفضل له خلال مسيرته، حيث قدم المنتخب يومها أداء مميز وكان قريبا من الخروج بالتعادل.

وأتم ابو تريكة:"المدرب عنصر مهم وفعال داخل المنظومة، واعتبر حسن شحاتة ومانويل وجوزيه كانا يملكان المفاتيح الخاصة بشخصيتي داخل الملاعب، ويستطيعون التعامل معي بطريقة معينة لإخراج أفضل ما لدي.