رسميًا.. بريميرليج يعلن اكتشاف حالتين مصابين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" مساء اليوم السبت، اكتشاف حالتين إيجابيتين من ناديين مختلفين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للبيان الذي نشرته الرابطة اليوم السبت، فإن نتائج الفحوصات التي خضع لها 996 شخصًا في الجولة الثانية من الفحوصات أثبتت ظهور حالتين في ناديين مختلفيين.

رابطة بريميرليج أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن اكتشاف إصابة ستة أفراد من ثلاثة أندية تنتمي للمسابقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في الشهر الحالي عن السماح لعودة المنافسات الرياضية من جديد بداية من الشهر المقبل دون حضور الجماهير.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطاينة فإن رابطة الدوري الإنجليزي لديها رغبة في استئناف المسابقة في 12 من الشهر المقبل بعد اتفاق جميع الأندية الـ20 على العودة مجددًا.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي يتبقى عليه تسع جولات قبل الحسم، حيث يتصدر ليفربول ترتيب الجدول المحلي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال.