صلاح ضمن الأهداف.. 6 أرقام يبحث عنها ليفربول بعد استئناف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استأنف فريق ليفربول تدريباته مؤخرًا من أجل الاستعداد لاستئناف نشاط بريميرليج من جديد بعدما توقفت المسابقة لمدة تقترب من شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حاليًا لا يبحث كلوب ولاعبيه سوى عن تحقيق لقب بريميرليج والغائب عن خزائن بطل أوروبا في النسخة الأخيرة منذ ثلاثة عقود، فـ"الريدز" يتصدر السباق بفارق مريح عن ملاحقه مانشسيتر سيتي.

وقبل نهاية المسابقة بتسع جولات يتربع ليفربول على القمة بفارق 25 نقطة حيث لا يحتاج رجال يورجن كلوب سوى الحصول على ست نقاط من أجل تحقيق اللقب.

صحيفة "ميرور" البريطانية، رصدت أبرز ست نقاط يسعى إليها ليفربول ولاعبيه إلى تحقيقها عند استئناف بريميرليج:

- كسر الرقم القياسي

ليفربول لديه فرصة قوية من أجل تحطيم رقم مانشستر سيتي والبالغ 100 نقطة في موسم (2017 - 2018).

ورغم سقوط ليفربول في مباراتين خلال هذا الموسم سواء بالخسارة القاسية من واتفورد بثلاثة أهداف دون رد بجانب التعادل أمام مانشستر يونايتد (1-1) إلا أن "الريدز" حققوا 82 نقطة حتى الآن.

ليفربول في حاجة إلى 19 نقطة من أجل تحقيق رقم قياسي في تاريخ بريميرليج حيث سيكون وصل إلى النقطة 109.

وأقل ما يحتاجه ليفربول إذا أراد تجاوز 100 نقطة الفوز في خمس مباريات بجانب التعادل في أربع مناسبات سيكون وقتها حقق 101 نقطة.

- هل يستطيع صلاح أو ماني الفوز بالحذاء الذهبي؟

في الموسم الماضي تسيد نجوم القارة السمراء على جائزة الحذاء الذهبي بعد احتلالهم صدارة هدافي بريميرليج بعد تساوي الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول وبير إيمريك أوبامياينج هداف آرسنال برصيد 22 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، يتصدر هداف ليستر سيتي جيمي فاردي الترتيب برصيد 19 هدف بفارق هدفين عن أوباميانج وثلاثة أهداف عن صلاح.

في المقابل، يبتعد النجم السنغالي ساديو ماني عن المقدمة بفارق خمسة أهداف بعد تسجيله 14 هدفًا خلال هذا الموسم.

ويسعى صلاح إلى الفوز بجائزة لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي ليعادل رقم الثنائي تيري هينري أسطورة آرسنال السابق، وآلان شيرار نجم نيوكاسل السابق.

- مدرب الموسم

بعد موسم اقترب من النجاح لدى يورجن كلوب سيكون السؤال الأبرز هل يفوز المدير الفني الألماني بجائزة مدرب الموسم؟.

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اللافت للنظر أن كلوب استطاع أن يفوز بجائزة لقب مدرب الشهر خمس مرات من أصل سبعة حيث حصل كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي وشون ديشي مدرب بيرنلي عن نفس الجائزة خلال هذا الموسم.

كلوب سيكون في منافسة قوية مع مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدرز والذي استطاع أن يقود فريقه للصعود للبريميرليج مطلع الموسم الحالي ليس هذا فقط بل قاد الفريق الصاعد إلى منافسة الكبار على البطاقات المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

- فرصة للغائبين

إذا حسم ليفربول اللقب مبكرًا سيكون أمام كلوب لاستخدام سياسة التدوير وإعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على الكافية.

الفرصة ستكون متاحة للدولي الغيني نابي كيتا من أجل إثبات أنه صفقة مميزة بعد استقدامه في الصيف قبل الماضي قادمًا من لايبزيج في صفقة تخطت حاجز الـ50 مليون يورو.

أما اللاعب الثاني والذي سيكون تحت المراقبة وهو السويسري الدولي شيردان شاكيري القادم من ستوك سيتي في الصيف قبل الماضي أيضًا.

شاكيري خلال هذا الموسم لم يظهر سوى في 11 مناسبة ما بين أساسي أو احتياطي الأمر الذي جعله يرتبط بالرحيل في الصيف المقبل.

الدولي الياباني تاكومي مينامينو القادم من ريد بول سالزبورج في يناير الماضي سيكون لديه الفرصة لترك أثر مميز قبل نهاية الموسم خاصة أنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.

- أرنولد ينافس نفسه

في الموسم الماضي حقق ترنت ألكساندر أرنولد بعدما ساهم بـ12 تمريرة حاسمة ليكون المدافع الأبرز في بريميرليج رغم أنه لم يتجاوز حاجز الـ21 عامًا.

وفي الموسم الحالي، حقق اللاعب الشاب والورقة المميزة عند كلوب نفس عدد التمريرات الحاسمة حيث يمتلك الفرصة في زيادة أرقامه قبل نهاية المنافسات بتسع جولات.

- هل يفوز هندرسون بجائزة الأفضل؟

لاعب وسط ليفربول وقائد "الريدز" جوردان هندرسون كان اللاعب الأفضل هذا الموسم بعد تقديمه عروضًا مميزة الأمر الذي جعله يكون من بين المرشحين لنيل جائزة لاعب العام.

وبالطبع سيلقى هندرسون دعمًا من ليفربول خاصة بعد الإشادة به بصفته قائد الفريق إلا أن هذا ليس كافيًا بسبب أرقام كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

دي بروين نجم مانشستر سيتي هذا الموسم استطاع أن يكون في صدارة ترتيب صانعي الأهداف بواقع 19 تمريرة حاسمة بجانب تسجيله تسعة أهداف.