بشكتاش يقترب من تمديد إعارة النني

يسعى مسؤولو نادي بشكتاش التركي، لتمديد إعارة النجم الدولي، محمد النني، المعار من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي. نادي أرسنال الإنجليزي. و أشار موقع "FotoMac" التركي، أن نادي بشكتاشاستفسر من أرسنال عن إمكانية تمديد إعارة النني لموسم آخر. بشكتاشاستفسر من أرسنال عن إمكانية تمديد إعارة النني لموسم آخر. وانضم النني لصفوف بشكتاش في الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة.

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