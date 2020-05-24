بشكتاش يقترب من تمديد إعارة النني

يسعى مسؤولو نادي بشكتاش التركي، لتمديد إعارة النجم الدولي، محمد النني، المعار من صفوفنادي أرسنال الإنجليزي.
و أشار موقع "FotoMac" التركي، أن ناديبشكتاشاستفسر من أرسنال عن إمكانية تمديد إعارة النني لموسم آخر.
وانضم النني لصفوف بشكتاش في الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة.
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