فينجر يستبعد عودته لأرسنال

استبعد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال العودة إلى الجانرز في المستقبل، بعدما قرر الرحيل عنه بعد 22 عامًا من تدريب الفريق.

أضاف فينجر في تصريحاته لشبكة "بي أن سبورتس" لطالما قلت لنفسي أنني سأغادر آرسنال بشكل كامل ونهائي،

هذا هو القرار الذي اتخذته".

وتابع مدرب الجانرز السابق: "لقد تمكنت من إدارة 1235 مباراة مع أرسنال، مررنا بأوقات جيدة وسيئة هناك، لكننا حاولنا دائمًا الدفاع عن قيم النادي، وأعتقد أننا

تمكنا من القيام بذلك بالفعل! ".

ورحل فينجر عن تدريب المدفعجية في صيف 2018، بعد 22 عام من تدريب الفريق، ليتولي أوناي إيمري القيادة الفنية بعده، قبل أن يرحل هذا الموسم في منتصفه، ويأتي مايكل أرتيتا لتولي المهمة.

وحقق فينجر العديد من الإنجازات مع أرسنال، أبرزها التتويج بالبريميرليج في موسم 2003-2004 دون هزيمة.